السعودية تسمح لإسرائيل باستخدام مجالها الجوي

2020/12/01 | 11:18 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن شركة

"يسراير" للطيران الإسرائيلي تحصلت على

موافقة السلطات السعودية لاستخدام

المجال الجوي السعودي في السفر

للإمارات.

وحسب موقع i24 news الإسرائيلي، قال مصدر

أمريكي إنه

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