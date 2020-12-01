الرافدين ’يطارد’ المتلكئين في تسديد قروض السيارات .. وينشر قائمة بأسمائهم

2020/12/01 | 11:19 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلن مصرف الرافدين، الثلاثاء، اجراءاته القانونية ضد ’متلكئي’ قروض السيارات وذلك للحفاظ على المال العام.



وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (1 كانون الأول 2020)، إن "المصرف اتخذ الاجراءات القانونية والإدارية بحق المقترضين المتلكئين الذين تخلفوا عن تسديد ما بذمتهم من اقساط شهرية لقروض السيارات فضلا عن حجز رواتب الكفلاء".

واكد البيان "وجود لجان لمتابعة تنفيذ الشروط القانونية التي من شأنها استحصال ديون المصرف واجراء جولات ميدانية على الفروع لمتابعة ذلك".

مشيرا إلى أنه "تم نشر الوجبة الأولى من اسماء المتلكئين لقروض السيارات":

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