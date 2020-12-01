الثورة المُضادة في المَجَر عام 1956- خطاباتها وأسلحتها (2) - مالك ابوعليا

2020/12/01 | 11:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مالك_ابوعليا اكاتب الموضوع: الشيوعي الهنغاري يانوس بيريتش*الفصل الثالث: المرحلة الأولى من عملية Focusأ- بدايات التدخّلفي عامي 1953 و1954، كان لدى لجنة راديو أوروبا الحُرّرة الخبرة السياسية الهائلة وملايين الدولارات والتسهيلات الفنية التي اعتُبِرَت ضروريةً لتخطيط وتنفيذ برنامج فعلي وعملي سياسي ضد الدول الاشتراكية الأوروبية كُلٌ منها على حدة.



وتجدر الاشارة الى المحاولتين السابقتين التي قامت ب ......





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