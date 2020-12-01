المكتب السياسي: بهاء نوري سخر سنوات عمره للنضال

2020/12/01 | 11:31 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني، اليوم الثلاثاء، برقية تعزية بوفاة المناضل بهاء الدين نوري السكرتير الاسبق للحزب الشيوعي العراقي، فيما يأتي نص البرقية:

ببالغ الحزن والاسى تلقينا خبر وفاة السياسي والمناضل العتيد والسكرتير الاسبق للحزب الشيوعي العراقي الاستاذ بهاء الدين نوري.

الاستاذ الراحل ناضل لسنوات طويلة كسياسي ومناضل كوردي وطني وسخر جل سنوات عمره لطريق النضال وكانت له تجربة سياسية طويلة في هذا المجال.

ان فقدان شخصية وطنية وسياسي ذو خبرة ومعرف كالاستاذ بهاء نوري لهو حزن عميق، نوجه تعازينا ومواستنا الحارة الى عائلته الكريمة وذويه، ونشاركهم الاحزان ونبتهل الى الباري عزو جل ان يلهمهم الصبر والسلوان وان تكون هذه آخر احزانهم.

انا الله وانا اليه راجعون.

المكتب السياسي

للاتحاد الوطني الكوردستاني

PUKmedia خاص

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