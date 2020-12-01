الرئاسة المشتركة تعزي برحيل المناضل بهاء الدين نوري

2020/12/01 | 11:31 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجهت الرئاسة المشتركة للاتحاد الوطني الكوردستاني، اليوم الثلاثاء، برقية تعزية بوفاة المناضل بهاء الدين نوري السكرتير الاسبق للحزب الشيوعي العراقي، فيما يأتي نص البرقية:

نعلن حزننا ومواستنا بوفاة السكرتير الاسبق للحزب الشيوعي العراقي والشخصية السياسية الكوردية البارزة الاستاذ بهاء الدين نوري.

الاستاذ الراحل بهاء الدين نوري كان شخصية وطنية ومناضلاً وبيشمركة وسياسياً صاحب قلم بارز، وكانت له مواقف وطنية وكوردية في جميع الاحداث السياسية في اقليم كورستان والعراق.

الاستاذ الراحل عاش سنوات عمره الزاخرة بالعطاء بنزاهة وكان دائما في جبهة الجماهير وشعبه، وترك ورائه تاريخا مليئا بالمفاخر والنزاهة والثورية، وفقدانه حزن كبير للجميع ونحن في رئاسة الاتحاد الوطني نعتبر انفسنا شركاء في هذا المصاب الجلل.

سعدت روح الاستاذ الراحل الى الابد والهم الباري عز وجل الجميع الصبر والسلوان.

الرئاسة المشتركة

للاتحاد الوطني الكوردستاني

PUKmedia خاص ‌

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