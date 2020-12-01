كوسرت رسول: قافلة الكوردايتي خسرت مناضلا كبيرا

2020/12/01 | 11:32 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه السيد كوسرت رسول علي رئيس المجلس الاعلى السياسي ومصلحة الاتحاد الوطني الكوردستاني، اليوم الثلاثاء، برقية تعزية بوفاة المناضل بهاء الدين نوري السكرتير الاسبق للحزب الشيوعي العراقي، فيما يأتي نص البرقية:

الاعزاء عائلة وذوي الاستاذ بهاء الدين نوري

بيالغ الحزن والاسى تلقينا خبر وفاة السياسي والمناضل السكرتير الاسبق للحزب الشيوعي العراقي الاستاذ بهاء الدين نوري.

الاستاذ الراحل بهاء الدين نوري سخر سنوات عمره للنضال من اجل حرية شعبنا، وكسياسي ومناضل كبير لشعبنا كان له دور ملحوظ وبارز وخدم كثيرا كشخص ثوري، وبرحيل الاستاذ بهاء الدين نوري خسرت قافلة الكوردايتي مناضلا كبيرا، حزنت من القلب لفقدان هذ المناضل.

اتقدم باحر التعازي والمواساة لعائلتكم المناضلة وجميع اصدقاء ورفاق الاستاذ الراحل، وابتهل الى الباري عز وجل ان تكون هذه آخر احزاننا وان يسكن الاستاذ الراحل فسيح جناته.

كوسرت رسول علي

رئيس المجلس الاعلى السياسي ومصلحة

الاتحاد الوطني الكوردستاني

PUKmedia خاص ‌

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