القبض على ارهابي انتحاري في نينوى

2020/12/01 | 11:32 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

أعلنت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية، الثلاثاء، عن من القاء القبض على إرهابي انتحاري في محافظة نينوى.

وقالت الوكالة في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن “مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات نينوى في وزارة الداخلية تمكنت من القاء القبض على ارهابي والمكنى (ابوجهاد) المطلوب وفق احكام المادة ٤ارهاب لانتمائة لعصابات داعش الإرهابية”.

وأضاف البيان، أن “الإرهابي عمل بمايسمى كتيبة ابو عبيدة الجراح (للانغماسيين) انتحاري في عصابات داعش الإرهابية”، مبينا أنه “تم اتخاذ بحقه الاجراءات القانونية اصوليا لإكمال أوراقه التحقيقية”.



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