تطمينات إيجابية للموظفين خلال العام المقبل

2020/12/01 | 11:35 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

اكد المستشار المالي والاقتصادي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الثلاثاء، أن رواتب الموظفين لسنة 2021 مؤمنة بشكل كامل حتى في حال تأخر التصويت على الموازنة.

وقال صالح في تصريح صحفي تابعته “يس عراق”، إنه “في ظل الظرف الاستثنائي الصعب الذي يمر به البلد على مجلس النواب تكثيف جهوده لتمرير مشروع قانون موازنة 2021 حال وصوله إلى المجلس خلال الأيام القليلة القادمة”.

وأضاف أن تأخير تصويت مجلس النواب على موازنة 2021 ليس له علاقة بصرف رواتب الموظفين، لكون مصروفات الدولة مستمرة وهناك خطة مالية لسنة 2021.

واشار صالح، الى أن رواتب الموظفين لسنة 2021 مؤمنة بشكل كامل، وهناك سياقات في الصرف وفق قانون الادارة المالية، حتى وإن تأخر البرلمان في تمرير قانون الموارنة، فلن يكون هناك تأخير في صرف الرواتب.

وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وجه يوم أمس الاثنين، بإرسال قانون الموازنة لعام 2021 إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لتدقيقها، فيما اكد في وقت سابق انه في حال عدم تمرير الموازنة بوقتها المناسب فإن الحكومة ستواجه مشكلة بصرف رواتب الموظفين منذ الشهر الاول في العام المقبل.

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