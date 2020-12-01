انطلاق فعاليات مؤتمر حشد العتبات

2020/12/01 | 11:49 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انطلقت اليوم الثلاثاء، فعاليات مؤتمر

حشد العتبات "حاضنة الفتوى وبناة

الدولة" بحضور ممثلين عن المرجعيات

الدينية وفضلاء الحوزة العلمية وشخصيات

حكومية وقيادات امنية رفيعة

وقال مراسل وكالة نون الخبرية، ا

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