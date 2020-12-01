ارتفاع أسعار صرف الدولار امام الدينار العراقي

2020/12/01 | 11:49 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت أسعار صرف الدولار في اسواق

البورصة الرئيسية والاسواق المحلية

اليوم الثلاثاء (1 كانون الاول 2020).

وسجلت بورصة الكفاح 125.600 دينار مقابل 100

دولار امريكي، في حين سجلت الاسعار ليوم

امس الاثنين

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