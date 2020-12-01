المالية النيابية تطالب بإعادة النظر بمزاد العملة وتحويله إلى وزارة المالية

2020/12/01 | 11:49 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعت اللجنة المالية في مجلس النواب، الى تحويل اعمال مزاد العملة إلى وزارة المالية بعد إعادة النظر في جميع اليات اعماله.

واكد عضو اللجنة أحمد الصفار إن مسألة نافذة العملة للبنك المركزي غير موجودة في كل دول العالم باستثناء العراق وان معايير الشفافية في عملها غائبة تماما على حد قوله، مشددا على ضرورة أن يعاد النظر بهذه النافذة لوجود إرباك وتداخل بين العمل للبنك المركزي والإيرادات المتحققة من العائدات النفطية.

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