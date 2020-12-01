الناتو يبحث زيادة تواجده في العراق وتوسيع مهامه لتدريب القوات العراقية

2020/12/01 | 11:49 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبيرغ أن الناتو يخطط لزيادة تواجده في العراق وتوسيع عمل البعثة لتدريب القوات الأمنية العراقية.

وقال الأمين العام لحلف الناتو إن وزراء خارجية دول التكتل سيبحثون استراتيجية الحلف للسنوات القادمة وعملياته في أفغانستان والعراق، مشيرا إلى أن اجتماع الذي سيعقد عبر تقنية الفيديو سيبحث مشروع الناتو لعام الفين وثلاثين فضلا عن مواصلة تكييف الحلف مع الظروف الراهنة وزيادة القدرات العسكرية الروسية وتنامي قوة الصين وكذلك مهمة الناتو في أفغانستان.

وأوضح الناتو أن مستقبل العملية في أفغانستان سيكون من أهم المواضيع في ظل التقليص المقرر لعدد القوات الأمريكية حيث سيتعين على الناتو والولايات المتحدة اتخاذ القرار ما إذا سينهي الحلف مهمته أو سيبقى هناك حتى استقرار الوضع.

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