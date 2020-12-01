عضو اللجنةالمالية احمد الصفار .. ضرورة إعادة النظر بمزاد العملة

2020/12/01 | 11:51 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سكاي برس /

اعلن عضو اللجنة المالية أحمد الصفار في تصريح اليوم الثلاثاء، إن مسألة نافذة العملة للبنك المركزي غير موجودة في كل دول العالم باستثناء العراق، مضيفاً أن معايير الشفافية في العمل للنافذة غائبة، وليست هناك نشرة يومية تصدر لعمليات المزاد، ولا نعلم المبالغ المباعة من الدولار.

وتابع، نشدد على...

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