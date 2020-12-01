المالية النيابية تدعو لإعادة النظر بـ

2020/12/01 | 11:54 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريرأكدت اللجنة المالية في مجلس النواب، ضرورة إعادة النظر بمزاد العملة، فيما دعت إلى تحويله لوزارة المالية.

وقال عضو اللجنة أحمد الصفار في تصريح للوكالة الرسمية، تابعه "ألترا عراق"، إن "مسألة نافذة العملة للبنك المركزي غير موجودة في كل دول العالم باستثناء العراق"، مضيفًا أن "معايير الشفافية في العمل للنافذة غائبة، وليست هناك نشرة يومية تصدر لعمليات المزاد، ولا نعلم المبالغ المباعة من الدولار".

وتابع، "نشدد على ضرورة أن يعاد النظر بهذه النافذة وتحويل الموضوع لوزارة المالية، لوجود إرباك وتداخل بين العمل للبنك المركزي والإيرادات المتحققة من العائدات النفطية".

ولفت الصفار إلى أنه "في وقت سابق تم اقتراح فتح مكتب للضريبة الجمركية داخل البنك وإتمام جباية الضريبة مباشرة من المستفيدين من نافذة العملة، كون المبالغ تدفع مقابل أوراق ثبوتية لاستيرادات فعلية، إذ يتم تحويل الضريبة مباشرة، لكانت تحققت للحكومة مبالغ جيدة من الإيرادات".

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