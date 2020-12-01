2020/12/01 | 11:54 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة / بغداد ..

اعتبرت عضو مجلس النواب عالية نصيف , الثلاثاء , دعوة رئيس الحكومة مصطقى الكاظمي البرلمان الى إقرار قانون تمويل موازنة الانتخابات بانها بدعة جديدة وسنة غير صحيحة , مشيرة ان تمويل مفوضية الانتخابات يجب ان يدرج ضمن مشروع موازنة العام المقبل وتحديد أبواب صرفه .

وقالت نصيف في تصريح لـ / المعلومة / , ان “الحكومة تحاول في كل مرة رمي الكرة في ملعب مجلس النواب واخرها دعوته الى إقرار قانون خاص لتمويل مفوضية الانتخابات دون معرفة أبواب صرفه ” .

وأضافت ان ” دعوة الكاظمي لاقرار مثل هذا قانون مخالف وانه بدعة جديدة وسنة غير صحية ” , مبينة انه ” من المفروض ان تدرج الحكومة تمويل مفوضية الانتخابات ضمن مشروع قانون الموازنة للعام 2021 على ان توضح أبواب صرف الأموال التي ستخصص للمفوضية ” .

وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يدعى امس ,الاثنين, البرلمان إلى إقرار مشروع قانون تمويل الانتخابات البرلمانية المبكرة المقررة في 6 حزيران 2021.انتهى / 25م

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائبة: دعوة الكاظمي لاقرار قانون الموازنة بدعة جديدة وسنة غير صحيحة “) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائبة: دعوة الكاظمي لاقرار قانون الموازنة بدعة جديدة وسنة غير صحيحة “) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).