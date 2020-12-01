في ديالى.. النزاهة: استقدام مسؤولين سابقين على خلفية تهمة الإضرار بالمال العام

2020/12/01 | 11:54 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادكشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الثلاثاء، عن صدور أمري استقدامٍ بحقِّ مسؤولين اثنين سابقين في محافظة ديالى؛ استناداً إلى أحكام المادَّة (340) من قانون العقوبات العراقيِّ.دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن أمري الاستقدام في القضيَّتين اللتين حقَّقت فيهما الهيئة، وأحالتهما إلى القضاء، أفادت بإصدار محكمة تحقيق بعقوبة المُختصَّة بالنظر في قضايا …

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