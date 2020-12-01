بعد تاجيل محادثات “أوبك+”.. ‌النفط يهبط

2020/12/01 | 11:54 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادنزلت أسعار النفط، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، إذ عادت المخاوف بشأن زيادة المعروض إلى الواجهة، بعد إرجاء المنتجين الكبار محادثاتهم بشأن سياسة الإنتاج لعام 2021.ويأتي ذلك في وقت تواصل فيه جائحة فيروس كورونا تقويض الطلب على الوقود.وهبط خام “برنت” بنسبة 0.5% إلى 47.62 دولار للبرميل، بحلول الساعة 05:50 بتوقيت غرينتش، بعد أن هبط …

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