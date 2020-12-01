كمرك مطار البصرة يضبط ادوية بشرية مخالفة للضوابط

2020/12/01 | 11:54 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداداعلنت هيئة الكمارك، ضبط ادوية بشرية بحوزة مسافرين اجانب في كمرك مطار البصرة.وذكرت الهيئة في بيان وصل “النور نيوز” نسخة منه أن “الكوادر في مركز كمرك مطار البصرة بضبط ادوية بشرية متنوعة بصحبة مسافرين اجانب الجنسية يرومون ادخالها للبلاد خلافا للضوابط والتعليمات النافذة”.وبينت أنه “تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها”.

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