2020/12/01 | 11:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#قاسم_هادي خلال وبعد الثورة الصناعية احتاجت الرأسمالية كل مايمكن الحصول عليه من اعداد العمال فوظفت كل امكانياتها السياسية والاجتماعية صوب المساواة، وقد تم كتابة بحوث كثيرة في هذا الصدد تثبت مساواة المرأة بالرجل وامكانياتها الفكرية وابداعها في العمل قد يتجاوز الرجل لكن بتطور وسائل الانتاج والأجهزة الالكترونية التي اختصرت الوقت والجهد، وبالتالي إستوجب تقليص عدد العمال وبات على الرأسمالية التخلص من هذه الاعداد ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العنف عقليّة تُغذّى - قاسم هادي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العنف عقليّة تُغذّى - قاسم هادي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).