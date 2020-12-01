جورج بركلي (1685 – 1753) - غازي الصوراني

2020/12/01 | 11:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#غازي_الصوراني فيلسوف ولاهوتي (كاهن) وعالم رياضيات انجليزي، إشْتُهِرَ بفلسفته المثالية الذاتية التي نفى من خلالها وجود المادة في العالم، مؤكداً أن العالم المادي غير موجود، محاولاً البرهنة على ان الانسان يدرك الصفات الثانوية للاشياء وليس الصفات المادية.عُرف بايمانه العميق بالمسيحية / المذهب البروتسنتني ، نشر كتابه "رسالة في مبادئ المعرفة البشرية" وكتابه" ثلاث محاورات" عارض فيه افكار جون لوك، كما عارض ......





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