وزارة المالية العراقية تعلن حجم الايرادات الضريبية لشهر تشرين الثاني

2020/12/01 | 11:58 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة المالية العراقية، تحقيق أكثر من 620 مليار دينار ايرادات ضريبية لشهر تشرين الثاني.وقالت الوزارة :إنه “وفقاً للسياسة المالية العامة للحكومة، والمبادئ المنصوص عليها في الورقة البيضاء واستناداً الى توجيهات وزير المالية علي عبد الامير علاوي، الى الدوائر … Readmore

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