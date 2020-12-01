الصدر يدعو الشعب العراقي لعدم مقاطعة الانتخابات المقبلة محملاً مسؤولية وصول الفاسدين الى الحكم

2020/12/01 | 11:58 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الشعب العراقي إلى عدم مقاطعة الانتخابات، محمله مسؤولية إيصال الفاسدين إلى الحكم.وقال الصدر في تدوينة له على مواقع التواصل الاجتماعي إنه “من يقول لن اشترك في الانتخابات فإنني احمله امام الله وامام الشعب … Readmore

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