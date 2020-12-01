متقاعد يرمم سيارة تراثية

2020/12/01 | 12:02 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قام ليس هولدن المتقاعد الامريكي بترميم سيارة من نوع كاديلات بي موديل 1904، بعد ان اشتراها من معرض في تكساس.

وجاء في صحيفة وول ستريت جورنال ان ليس هولدن مصرفي متقاعد في الرهن العقاري ويبلغ من العمر 68 عاما، ويعيش جنوب باينز بولاية نورث كارولاينا الامريكية، فيما قال للصحيفة انه عندما سمع لأول مرة عن سيارة كاديلاك 1904 التي كانت معروضة للبيع في تكساس، أرسل له البائع صورة بالفاكس وقام بشرائها مباشرة عبر الهاتف.

ويضيف هولدين قائلا انه اشترى السيارة في 1996 وعلى مدى السنوات الثماني التالية عمل على صنع الأشياء وجمع الأجزاء أثناء عمله في سيارات أخرى.



ثم بدأ الترميم لهذه السيارة التاريخية في أواخر عام 2005، وانتهى منها في 2009.

PUKmedia / عن وول ستريت جورنال / ترجمة: زيد محمود ‌

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