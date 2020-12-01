الامين العام للامم المتحدة يدعو الى وقف اطلاق النار في كل العالم بحلول نهاية 2020

2020/12/01 | 12:04 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جدد أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الثلاثاء، دعوته إلى جميع أطراف النزاعات المسلحة حول العالم إلى وقف إطلاق النار بحلول نهاية العام.جاء ذلك في رسالة إلى مؤتمر ينظمه في وقت لاحق اليوم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية … Readmore

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