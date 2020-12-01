وفاة الامين العام الاسبق للحزب الشيوعي بهاء الدين نوري بعد اصابته بفيروس كورونا

2020/12/01 | 12:04 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفي الأمين العام الأسبق للحزب الشيوعي، بهاء الدين نوري، اليوم الثلاثاء، عن 93 عاماً.وقال د.نياز نجم الدين نوري ابن شقيق بهاء الدين نوري:إن الأخير توفي اليوم جراء مضاعفات إصابته بفيروس كورونا، في مستشفى أنور شيخه بالسليمانية.وأشار إلى … Readmore

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