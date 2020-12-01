توضيح رسمي ايراني بشأن مقتل قائد في الحرس الثوري بسوريا

2020/12/01 | 12:08 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اعلنت الخارجية الايرانية، الثلاثاء، عدم وصول اي تقرير بشان ادعاء هجوم طائرة مسيرة على قائد في الحرس الثوري على حدود سوريا، معتبرة ذلك بانه "فبركة خبرية" على الارجح، فيما توعدت بالرد على الجهات المشاركة في عملية اغتيال العالم النووي محسن زاده.

وقال المتحدث باسم الخارجية الايرانية، سعيد خطيب زادة، في مؤتمر صحفي عقده اليوم (1 كانون الاول 2020)، ان "رد ايران على آمري ومرتكبي عملية اغتيال محسن زاده سيكون ردا في منتهى الايلام".

واكد انه "بعد اغتيال زاده اصدرت عدة دول بيانات الادانة وفي هذا الصدد اجرى وزراء خارجية قطر وعمان والعراق وافغانستان والكويت اتصالات هاتفي ادانوا فيه هذا الحادث الارهابي معزين الحكومة والشعب الايراني"، مشيرا الى ان "الإدانات صدرت من مختلف دول المنطقة، باستثناء دولة واحدة".

واضاف انه: "لم نسمع أي تقرير عن قضية مقتل احد قادة الحرس الثوري على الحدود السورية ويبدو أنها فبركة خبرية"، مؤكدا ان "هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الايرانية هي المسؤولة عن التصريح في الامر".

A.Sh

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