النزاهة النيابية تكشف عن استجواب 3 مسؤولين بشأن اموال نفط الاقليم

2020/12/01 | 12:08 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

كشفت لجنة النزاهة النيابية، الثلاثاء، عن إحالة ملف استجواب ثلاثة مسؤولين لمعرفة اي تذهب اموال النفط المصدرة من اقليم كوردستان.

وقالت عضو اللجنة، عالية نصيف، في تصريح لها اليوم (1 كانون الاول 2020) تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي، إن "الفساد المستشري في البلاد هو أحد أركان الأزمة الاقتصادية الراهنة، ويستوجب على رئاسة مجلس النواب تفعيل الدور الرقابي بكل الصيغ سواء السؤال والاستيضاح والاستضافة فضلا عن الاستجواب الذي يعد أعلى درجات الرقابة".





وأشارت إلى أن "هناك استجوابات لثلاثة مسؤولين إضافة إلى أسئلة مهمة لمعرفة أين تذهب أموال النفط المصدر من إقليم كوردستان".

يذكر أن لجنة النزاهة النيابية، دعت في وقت سابق، البرلمان إلى تفعيل دوره الرقابي، موضحة أن هنالك اخفاقاً كبيراً للدور الرقابي لمجلس النواب مقارنة في الجانب التشريعي.

وأضافت أن "المجلس في الحكومة السابقة كانت لديه عشرة استجوابات، من دون استجواب لأي وزير".

A.Sh

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