2020/12/01 | 12:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

دعا رئيس الجمهورية، برهم صالح، الثلاثاء، (01 كانون الأول، 2020)، إلى ضرورة العمل على تخفيف حدة التوترات في المنطقة، ومواصلة الحرب على ‏الإرهاب وصولا الى الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي‏.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "صالح استقبل وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال افريقيا جيمس كليفرلي، ووزير القوات المسلحة البريطانية جيمس هيبى، بحضور وزير الخارجية فؤاد حسين ووزير الدفاع جمعة عناد".

واضاف البيان أن "اللقاء جرى خلاله بحث العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين وسبل تعزيزها، والقضايا ذات الاهتمام المشترك، واستعراض التطورات في العراق والمنطقة، وضرورة التعاون والتنسيق بين البلدين، بما يخدم السلم والاستقرار المحلي والإقليمي".

واكد رئيس الجمهورية، بحسب البيان "أهمية تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات السياسية الاقتصادية والعسكرية والصحية، والعمل معا في مواجهة التحديات العالمية المختلفة، وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب، ومواجهة تداعيات وباء كورونا الصحية والاقتصادية".

ولفت صالح إلى أن "أمن واستقرار المنطقة يعتبر أولوية"، مشيراً إلى "ضرورة العمل على تخفيف حدة التوترات، ومواصلة الحرب على الإرهاب وصولا الى الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وأن يكون العراق مرتكزاً لذلك، وفسح المجال امام تعزيز فرص التعاون في مجالات التنمية والاقتصاد".

من جانبهم، ثمّن الوزيران البريطانيان طروحات رئيس الجمهورية، واهمية "العمل من أجل تخفيف التوترات في المنطقة، والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب، حيث أكدا التزام بلادهم في دعم امن واستقرار والعراق، والتطلع نحو تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صالح يدعو لتخفيف التوترات في المنطقة ومواصلة الحرب على الإرهاب) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صالح يدعو لتخفيف التوترات في المنطقة ومواصلة الحرب على الإرهاب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).