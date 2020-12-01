الهزيمة تهدد مشواره بدوري الأبطال.. تعرف على خيارات تأهل ريال مدريد للمرحلة الثانية

2020/12/01 | 12:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

يتطلع ريال مدريد لخوض مباراة مهمة للغاية عندما يحل ضيفاً ثقيلاً على شاختار دونيتسك الاوكراني اليوم الثلاثاء، وذلك ضمن إطار الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وكان ريال مدريد مهدداً بالإقصاء مبكراً من بطولته المفضلة للمرة الأولى في القرن الحالي، حيث خسر في الجولة الأولى من شاختار، ثم تعادل مع بوروسيا مونشنجلادباخ في الجولة الثانية، لكن الفريق أظهر ردة فعل في الجولتين الثالثة والرابعة بتحقيق انتصارين ثمينين على إنتر ميلان.

ويحتل الفريق الملكي المركز الثاني في المجموعة برصيد 7 نقاط، متخلفاً بفارق نقطة واحدة عن بوروسيا مونشنجلادباخ المتصدر، بينما يأتي شاختار في المركز الثالث برصيد 4 نقاط، ثم إنتر ميلان في المركز الأخير بنقطتين فقط.

لكي يحسم ريال مدريد بطاقة العبور إلى دور الستة عشر بشكل رسمي، فالمهمة ليست معقدة كثيراً، كل ما يحتاجه هو الفوز في مباراته اليوم على شاختار، حيث سيرفع رصيده إلى 10 نقاط، ولن يتمكن الفريق الأوكراني أو إنتر ميلان من اللحاق به في الجولة الأخيرة.

أما في حال التعادل، فلن تكون هذه النتيجة كافية لحسم التأهل بشكل رسمي قبل الجولة الأخيرة، لأنه في حال انهزم من مونشنجلادباخ، وحقق شاختار الانتصار على إنتر ميلان، فإنه سيتساوى بعدد النقاط مع الفريق الأوكراني، وحينها سيحصل الأخير على بطاقة التأهل لأنه يتفوق على الريال في المواجهات المباشرة بفوزه ذهاباً وتعادله إياباً.

ريال مدريد يمكنه التعادل في مباراة اليوم، ثم التعادل ضد بوروسيا مونشنجلادباخ، حينها سيتأهل بشكل رسمي بغض النظر عن نتائج المباريات الاخرى، وحتى إن تعادل اليوم، وخسر او تعادل شاختار في الجولة الأخيرة، فسوف يكون التأهل من نصيب رجال المدرب زين الدين زيدان أيضاً حتى لو لم ينتصر بمباراته الأخيرة.

الانتصار اليوم سيجلب التأهل، والتعادل سيقربه كثيراً، لكن الهزيمة قد تهدد مشوار الفريق في البطولة بشكل حقيقي، لأن مصيره لن يبقى بين يديه، وسيحتاج حينها للاعتماد على نتائج المباريات الأخرى لكي يعبر إلى ثمن النهائي.

هزيمة ريال مدريد من شاختار اليوم ستجعل الفريقين يتساويان بعدد النقاط بواقع 7 نقاط لكل منهما، وسيتبقى لكل فريق مباراة واحدة، وحتى لو انتصر الريال على بوروسيا مونشنجلادباخ، قد لا يكفيه ذلك للتأهل إن كان الفريق الألماني قد انتصر اليوم على إنتر ميلان، لأن فوز شاختار في مباراته الأخيرة سيجعل التأهل من نصيبه بحكم تفوقه بالمواجهات المباشرة.

ملخص كل الحالات السابقة، ريال مدريد يحتاج للفوز في مباراة اليوم لكي يريح نفسه من كل هذا العناء، لكن نتيجة التعادل لن تكون سيئة أيضاً لأنها ستضعه في احتمالات عديدة قد تجعله يتأهل دون عناء، لكن الخسارة سوف تعقد موقفه، وتجعله ينتظر فوز الإنتر على مونشنجلادباخ وشاختار أو التعادل معهما على أقل تقدير، مع ضرورة فوز الفريق الملكي في الجولة الأخيرة، يجب أن نتذكر دائماً انه في حال تساوي الريال بعدد النقاط مع شاختار لن يكون هذا في صالحه، وبالتالي فإن مباراة اليوم هي من ستحدد كل شيء.

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