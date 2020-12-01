امطار متفاوتة الشدة في الوسط والجنوب وغائم في الشمال غدا..بدرجات حرارة منخفضة قليلا

2020/12/01 | 12:11 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / توقعت هيئة الانواء الجوية ان تشهد البلاد يوم غد الاربعاء طقسا ممطرا متفاوت الشدة في الوسط والجنوب وغائما في الشمال ..بدرجات حرارة منخفضة عن معدلاتها العامة قليلا.وذكر بيان للهيئة اليوم ان : طقس المنطقة الوسطى سيكون يوم غد الاربعاء غائام مع تساقط زخات مطر خفيفة الى متوسطة الشدة تكون رعدية احياناً، والرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20 )كم/س،بمدى رؤية (6-8 )كم.وفي المنطقة الجنوبية غائم بامطار خفيفة الى متوسطة الشدة مع حدوث عواصف رعدية احيانا، والرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة )10-20 )كم/س،بمدىرؤية (6-8 )كم وفي الضباب (5-7 )كم تتحول خلال الليل في الاقسام الغربية منها الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20)كم/س.وفي المنطقة الشمالية الطقس غائم جزئيا واحيانا غائم،والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة (05-10 )كم/س، بمدى رؤية (6-8 )كم.وتكون درجة الحرارة الصغرى في بغداد 7 مئوية والعظمى 19 مئوية.وتسجل ادنى درجة حرارة صغرى في السليمانية 4 مئوية واعلاها في الديوانية 12 مئوية .وادنى درجة حرارة عظمى في دهوك واربيل 18 مئوية واعلاها في الانبار وبابل وكربلاء والديوانية 22 مئوية.وسيكون الطقس يوم الخميس المقبل في المنطقتين الوسطى والشمالية غائم جزئيا واحيانا غائم ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20 )كم/س، بمدى رؤية (6-8 )كم.وفي المنطقة الجنوبية غائم جزئي واحياناً غائم مصحوب بتساقط امطار خفيفة تكون رعدية احيانا، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20 )كم/س،بمدى رؤية (6-8 )كم.وتسجل درجات الحرارة ارتفاعا قليلا في المنطقة الوسطى وتبقى على معدلاتها العامة في المنطقتين الشمالية والجنوبية./انتهى3

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