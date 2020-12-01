مظهر محمد صالح : السلطة المالية تبحث عن الاقتراض الاقل كلفة في معدلات الفائدة

2020/12/01 | 12:11 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / اكد الخبير الاقتصادي مظهر محمد صالح ان : السلطة المالية تبحث عن الاقتراض ان كان داخليا او خارجيا الاقل كلفة في معدلات الفائدة.وقال للوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا / ان :تراكم الديون حسب نوعيتها سيؤدي الى اختلالات سعرية مستقبلية او تعثرات في التسديد عند الاستحقاق اي حسب الكلفة المستقبلية للدين العام عند تمويل عجز الموازنة السنوية .وكان نواب اكدوا عدم تصويتهم على موازنة ان تضمنت فقرة اقتراض جديدة./انتهى3

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