العراق يحتل المرتبة الثالثة بين أكثر الدول استيراداً من تركيا الشهر الماضي

2020/12/01 | 12:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداداحتل العراق المرتبة الثالثة بين أكثر الدول استيرادا من تركيا في تشرين الاول، حسب بيانات هيئة الاحصاء التركية.

وقالت الهيئة ان "الصادرات التركية ارتفعت في تشرين الأول الماضي، بنسبة 5.6 بالمئة مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2019، لتبلغ 17 مليارا و329 مليون دولار".

واضافت ان "حصة الصناعات التحويلية من الصادرات بلغت في أكتوبر 94.8 بالمئة، فيما بلغت حصة الزراعة والثروة المائية 3.3 بالمئة، وحصة قطاع التعدين 1.5 بالمئة."

واشارت الى ان "ألمانيا احتلت المرتبة الأولى في قائمة الدول المستوردة من تركيا في تشرين الاول الماضي، بمليار و620 مليون دولار، تلتها بريطانيا بمليار و495 مليون دولار، ثم العراق بـ966 مليون دولار".

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