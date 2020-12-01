2020/12/01 | 12:13 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الثلاثاء، عن صدور أمري استقدامٍ بحقِّ مسؤولين اثنين سابقين في محافظة ديالى؛ استناداً إلى أحكام المادَّة (340) من قانون العقوبات العراقيِّ.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بتهمة الإضرار بالمال العام.. صدور أوامر استقدام مسؤولين سابقين بديالى ) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بتهمة الإضرار بالمال العام.. صدور أوامر استقدام مسؤولين سابقين بديالى ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).