النرويج : العثور على قطع أثرية فريدة بعد ذوبان الجليد

2020/12/01 | 12:14 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / بغداد ..عثر علماء الآثار في النرويج على مجموعة فريدة من القطع الأثرية القديمة بعد ذوبان الجليد الأزلي.وتفيد صحيفة Daily Mail، بأن علماء الآثار عثروا بعد ذوبان الجليد الأزلي على سفح جبل في متنزه يوتونهايمين الوطني، على ما يقارب من 70 سهما وأحذية وأنسجة وعظام غزلان.وقد حدد العلماء تاريخ هذه القطع الأثرية بالكربون المشع، واتضح أن أقدمها يعود إلى عام 4100 سنة قبل الميلاد و أحدثها إلى عام 1300 ميلادي.ويشير العلماء إلى أن عددا من هذه السهام حافظ على شكله الأصلي نتيجة وجوده في باطن الجليد خلال هذه الفترة الزمنية الطويلة، ويلاحظ في نهايتها بقايا الراتنج والخيوط التي كانت تربطها بالسهم.انتهى / 25م

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