بسبب الضباب .. اصطدام 5 شاحنات وصهاريج ببعضها في البصرة

2020/12/01 | 12:15 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {البصرة: الفرات نيوز}اعلنت مديرية مرور البصرة، عن تصادم 5 صهاريج وشاحنات ببعضها في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء على طريق المرور السريع في البصرة محملة بمادة الاسفلت "بسبب الضباب الكثيف وسوء الاحوال الجوية.

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