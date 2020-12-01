اللغز يزداد غموضا.. جسم معدني جديد يظهر في رومانيا

2020/12/01 | 12:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت تقارير إعلامية، الثلاثاء، أن مسلة معدنية غامضة قد كانت قد اختفت في أميركا قد ظهر شبيه لها في رومانيا.

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