أمينه العام: حلف الناتو يخطط لزيادة عملياته وعديد قواته في العراق

2020/12/01 | 12:19 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الأمين العام لحلف الناتو ينس

ستولتنبيرغ أن وزراء خارجية دول التكتل

سيبحثون يومي 1 و2 ديسمبر استراتيجية

الحلف للسنوات القادمة وعملياته في

أفغانستان والعراق.

وقال ستولتنبيرغ، يوم امس الاثنين، إن

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