صالح يدعو لتخفيف التوترات في المنطقة ومواصلة الحرب على الإرهاب (فيديو)

2020/12/01 | 12:19 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا رئيس الجمهورية، برهم صالح،

الثلاثاء، إلى ضرورة العمل على تخفيف

حدة التوترات في المنطقة، ومواصلة

الحرب على ‏الإرهاب وصولا الى الأمن

والاستقرار الإقليمي والدولي‏.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الجمهور

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