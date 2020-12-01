الإعلام الأمني: تدمير كهوف وأنفاق حديثة الإنشاء لداعـش في محافظة الأنبار

2020/12/01 | 12:19 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت خلية الاعلام الأمني العثور على كهوف حديثة لتنظيم داعش ومجموعة من الصواريخ في محافظة الانبار.

وأكدت الخلية في بيان أن قيادة عمليات الانبار ولواء مغاوير الانبار وافواج الحشد العشائري عثرت على اثنين وعشرين صاروخا وأربعة قذائف مدفع وقنابر هاون، إضافة إلى العثور على نفق يحتوي على كدس للعتاد متنوع الاشكال ووكر وغرفة تحتوي على مواد طبية، وثلاثة كهوف حديثة الانشاء، مشيرة إلى تدميرها بالكامل من قبل القوات الأمنية.

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