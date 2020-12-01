الصدر يحذر من عدم المشاركة في العملية الانتخابية المقبلة

2020/12/01 | 12:19 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، إلى الاستعداد للانتخابات المقبلة، محملا عدم الراغبين في المشاركة بالانتخابات مسؤولية وصول الفاسدين مرة أخرى الى الحكم.

ووجه الصدر في تغريدة على تويتر رسالة إلى متظاهري تشرين والتيار الصدري دعاهم فيها إلى عدم إضاعة فرصة تحقيق النصر في الانتخابات المقبلة، مشيرا إلى أن الباب أصبح مفتوحا لإزالة جميع الفاسدين بعيدا عن الغوغاء والعنف والأذى من خلال صناديق الاقتراع.

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