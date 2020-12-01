انطلاق أعمال مؤتمر ’حشد العتبات’ في النجف

2020/12/01 | 12:21 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

بدأت، اليوم الثلاثاء، أعمال المؤتمر الأول الخاص بـ"عتبات المرجعية". وقال علي الحمداني مسؤول عمليات الفرات الأوسط قائد لواء علي الأكبر، في تصريح صحفي تابعه "ناس" نسخة منه، (1 كانون الأول 2020)، إنه "انطلقت برعاية العتبة العلوية في النجف الاشرف أعمال المؤتمر الأول الخاص بتشكيلات العتبات المقدسة، تحت شعار ( حشد العتبات حاضنة الفتوى وبناة الدولة)، بحضور محافظي النجف وكربلاء وقادة الالوية والفرق القتالية التابعة للعتبات المقدسة، ومسؤولي وممثلي العتبات المقدسة في العراق".

وأضاف، إن "المؤتمر معني بهذه الالوية البطلة التي التزمت بتوصيات المرجع الأعلى صاحب الفتوى المباركة في الدفاع عن العراق والمقدسات، والتي التزمت بها طوال خمس سنوات".

وتابع، أن "المؤتمر معني بتدارس وتوحيد الجهد العسكري والاداري والمالي".

وأعلنت قيادات حشد المرجعية، أمس الإثنين، عزمها تنظيم أول مؤتمر موحد يوم غد الثلاثاء تحت شعار "حشد العتبات حاضنة الفتوى وبناة الدولة".

وبحسب بيان للمركز الإعلامي للمؤتمر تلقى "ناس" نسخة منه، (30 تشرين الثاني 2020)، فإن "الفعاليات ستُقام يوماً في العتبة العلويّة المقدّسة ويومين في العتبتين المقدّستين الحسينيّة والعبّاسية، وسيتمّ خلال هذا المؤتمر تنظيم حزمةٍ من الورش الأمنيّة والإداريّة والمالية والاستخبارية والتنظيمية، فضلاً عن ورش تنسيقيّة وحلقاتٍ نقاشيّة تتمحور حول هذه المواضيع آنفة الذكر".

وتابع، "وستتمّ استضافة عدد من الشخصيات للحضور والمشاركة في هذه الورش، على أن تُختتم فعّاليات هذا المؤتمر في العتبة العبّاسية المقدّسة مساء يوم الخميس (3 كانون الأول 2020)، مبينا أن "حفل الختام سيتضمّن فقرات عديدة من ضمنها إلقاء توصيات تخصّ المؤتمر"

ويضم حشد المرجعية فرقة الإمام علي، ولواء علي الأكبر، وفرقة العبّاس القتاليّة، ولواء أنصار المرجعيّة.

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