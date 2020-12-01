مؤيد اللامي: مسودة قانون جرائم المعلوماتية لعام 2011 هي الاسوأ في التشريعات

2020/12/01 | 12:42 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ اكد نقيب الصحفيين العراقيين رئيس اتحاد الصحفيين العرب مؤيد اللامي ان مسودة قانون جرائم المعلوماتية لعام 2011 هي الاسوأ في التشريعات .وقال :"اليوم اطلعنا على تعديلات جديدة أعدها البرلمان في القانون "./انتهى5

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