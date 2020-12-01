القبض على عصابة تبتز المواطنين بذريعة صدور مذكرات قبض بحقهم في كركوك

2020/12/01 | 12:44 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية، القبض على عصابة تبتز المواطنين بذريعة صدور مذكرات قبض بحقهم في محافظة كركوك.

وذكرت الوكالة في بيان أن “مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات كركوك في وزارة الداخلية، تمكنت من القاء القبض على عصابة مكونة من أربعة متهمين في محافظة كركوك يقومون بابتزاز المواطنين ومساومتهم بدفع مبالغ مالية من خلال تهديدهم بوجود مذكرات قبض بحقهم وفق احكام المادة ٤ ارهاب”.

وتابعت “تم القاء القبض عليهم بعد نصب كمين محكم لهم بالجرم المشهود اثناء قيامهم باستلامهم مبلغ (١٠٠٠٠)دولار من أحد الاشخاص الذي كان سيكون ضحية لهم، كما ضبطت صور قيود وسنويات وبطاقة سكن فارغة وسندات عقار مزورة كانت بحوزتهم .



وقد تم تصديق اقوالهم قضائيا” بالاعتراف وقرر السيد قاضي التحقيق توقيفهم وفق المواد (٤٥٦ و٢٨٩و ٢٩٨) ق ع واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم”.

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