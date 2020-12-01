الليرة التركية تهبط 1% بعد تدابير جديدة بشأن فيروس كورونا

2020/12/01 | 12:45 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغدادهبطت الليرة التركية الثلاثاء 1 ديسمبر بـ 1% مقابل الدولار بعد أن فرضت الحكومة إجراءات عزل عام جديدة لنهاية الأسبوع وتدابير أخرى لمكافحة قفزة قياسية في الإصابات والوفيات بفيروس كورونا.

وتراجعت العملة إلى 7.91 بحلول الساعة 08:30 بتوقيت غرينتش.



واستقرت العملة يوم الاثنين بعد ثلاث جلسات من المكاسب، عقب أن بلغت أدنى مستوى على الإطلاق عند 8.58 في الشهر الماضي.

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