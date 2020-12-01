جواد ظريف: إغتيال العالم النووي الايراني محسن زادة هي مؤامرة سعودية امريكية صهيونية

2020/12/01 | 12:46 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الخارجية الإيراني، جواد ظريف، إن عملية اغتيال العالم النووي، محسن ، هي “مؤامرة سعودية أمريكية صهيونية” على حد تعبيره.جاء ذلك في تدوينة لظريف على صفحته بإنستغرام، نقلتها وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، حيث قال إن “زيارات بومبيو المستعجلة … Readmore

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