مستشار الكاظمي: تنفيذ الاتفاقية الصينية قائم وبجدية

2020/12/01 | 12:46 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، الثلاثاء، أن تنفيذ الاتفاقية الصينية مرهون بموازنة العام 2021، مبيناً أن تنفيذ الاتفاق العراقي الصيني قائم وبجدية واستعداد كبير من الحكومة.وقال صالح في تصريح أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) واطلعت عليه /المعلومة/، إن “تنفيذ الاتفاق العراقي الصيني قائم وبجدية واستعداد كبير من جانب الحكومة، ولكنه مرهون بالمشاريع الاستثمارية التي ينبغي اعتمادها على حساب الاتفاق آنفاً، وتحديد التخصيصات السنوية لتلك المشاريع، ما يتطلب إدراج تمويلها في قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المقبلة 2021، كي تقترن بمصادقة مجلس النواب من خلال تشريع قانون الموازنة العامة للعام المقبل”.وأضاف أن “النية تتجه ابتداءً نحو مشروع النهوض بالبنى التحتية المادية التعليمية، أي إنشاء الوحدات المدرسية، التي تعد جزءًا لا يتجزأ من الاستعداد للنهوض بالتنمية البشرية للإنسان العراقي”.وأوضح صالح، أن “هناك نقصاً في الأبنية المدرسية لا يقل عن 9 إلى 10 آلاف بناية مدرسية في مختلف مناطق العراق، ومن ثم فإن مشروع الأبنية المدرسية المزمع تنفيذه على حساب الاتفاق العراقي الصيني، يقع ضمن النهضة الوطنية بالتعليم وبناء الإنسان وتوفير الشروط الموضوعية لذلك البناء”.وكان وزير التخطيط خالد بتال النجم، قد أكد في وقت سابق أن “الاتفاق العراقي- الصيني لا يزال سارياً، وخلال الأيام المقبلة ستكون هناك إجراءات لتفعيل بنود هذا الاتفاق، الذي توقف بسبب جائحة كورونا.



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