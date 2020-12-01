"دمروا البيوت قبل الرحيل".. أذربيجان تستعيد السيطرة على أراض جديد في قره باغ

2020/12/01 | 12:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت القوات الأذرية، الثلاثاء، أنها دخلت إقليم لاتشين، الثالث والأخير الذي سلّمته أرمينيا قرب ناغورنو قره باغ، بموجب اتفاق إنهاء الأعمال القتالية الموقع في التاسع من نوفمبر برعاية روسيا.

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