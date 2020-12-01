أربيل.. مقتل نجل قائد عسكري كبير بـ

2020/12/01 | 12:50 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتل نجل قائد عسكري كردي كبير، في

محافظة أربيل، الليلة الماضية، وأصيب

الجاني، بإطلاق نار، عقب مشاجرة بين

الطرفين.

وبدأت القصة، عندما توجه نجيرفان هركي،

نجل القائد العسكري العقيد جيو هركي في

قوات 28- ز

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