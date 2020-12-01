ضبط امرأة تنتحل صفة محامية متلبسة بتعقيب معاملات في البصرة

2020/12/01 | 12:50 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت دائرة التحقيقات في هيئة

النزاهة، الثلاثاء، عن تمكُّنها من ضبط

مُتَّهمةٍ أقدمت على انتحال صفة

محاميةٍ؛ بغية تعقيب معاملاتٍ في

مُؤسَّساتٍ حكوميَّةٍ في محافظة

البصرة.

الدائرة، وفي معرض حديثها عن ت

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