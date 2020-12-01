ضبط ادوية بحوزة مسافرين اجانب في جمرك مطار البصرة

2020/12/01 | 12:50 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت الهيئة العامة للجمارك، اليوم

الثلاثاء، عن قيام كوادرها في مركز جمرك

مطار البصرة بضبط ادوية بشرية متنوعة

صحبة مسافرين اجانب الجنسية يرومون

ادخالها للبلاد.

وقالت الهيئة في بيان مقتضب تلقته

وكالة

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